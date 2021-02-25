فيروس كورونا يهدد مستقبل ألفارو موراتا

استمرت معاناة ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس الإيطالي من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في ابتعاده عن الملاعب لثلاثة أسابيع.





وشارك موراتا للمرة الأولى مع يوفنتوس، يوم الأربعاء الماضي، أمام بورتو البرتغالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.





وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن فيروس كورونا أثر بشكل فعلي على جسد موراتا، فيما يتعلق بوظائف الأجهزة الداخلية كما ظهر أنه يعاني من فيروس "CMV"، وهو ينتمي لعائلة "الهربس".



