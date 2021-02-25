Advertisements
فيروس كورونا يهدد مستقبل ألفارو موراتا
الخميس 25/فبراير/2021 - 04:22 م
الفجر الرياضي
Advertisements
استمرت معاناة ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس الإيطالي من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في ابتعاده عن الملاعب لثلاثة أسابيع.
وشارك موراتا للمرة الأولى مع يوفنتوس، يوم الأربعاء الماضي، أمام بورتو البرتغالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن فيروس كورونا أثر بشكل فعلي على جسد موراتا، فيما يتعلق بوظائف الأجهزة الداخلية كما ظهر أنه يعاني من فيروس "CMV"، وهو ينتمي لعائلة "الهربس".
وظهرت أعرض الفيروس الجديد على موراتا، بالدوار وآلام المعدة، بالإضافة للإغماء، حيث أنه يأتي نتيجة ضعف الجهاز المناعي للجسم.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements