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بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بشرى سارة قبل الموقعة التي ينتظرها المارد الأحمر ضد طلائع الجيش لحساب مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر في الطاقم الطبي بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي أن طاهر محمد طاهر وصلاح محسن يمكنهما المشاركة في المباريات المقبلة طبقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وأضاف:" تعافى طاهر من الإصابة التي كان قد تعرض لها وهو نفس الأمر لصلاح محسن وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي ما يجعل مشاركتهما متاحة".

يُذكر أن الأهلي سقط في فخ الخسارة أمام سيمبا التنزاني لحساب مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا بهدف مقابل لا شيء في آخر مبارياته قبل مواجهة طلائع الجيش.

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