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تعرف على موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت لجنة المسابقات باتحاد الكرة اليوم الخميس، عن موعد ومكان مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدور الثاني من بطولة الدوري العام.

وتقرر إقامة مباراة القمة على ستاد القاهرة الدولي يوم الإثنين الموافق 10 من شهر مايو المقبل أواخر شهر رمضان الكريم، ضمن الجولة الـ21 من بطولة الدوري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الإثنين.

يذكر أن مباراة قمة الدور الأول بين الفريقين تم تأجيلها  بقرار من الجهات الأمنية في ظل الانشغال بتأمين احتفالات أعياد رأس السنة من عام 2021.

ويتصدر نادي الزمالك ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 29 نقطة جمعهم من 12 مباراة

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