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الفيصلي يفقد مدافعه البرازيلي إيجور روسي

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها المدافع البرازيلي إيجور روسي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي السعودي تعرضه لكدمة قوية في الرباط الجانبي للركبة.

ولحقت الإصابة باللاعب خلال المواجهة التي خاضها فريقه ضد نادي إتحاد جدة يوم الثلاثاء الماضي والتي تفوق فيها نادي الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف لحساب مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي.

ومن المُنتظر أن يخضع اللاعب لراحة خلال الأسبوع القادم قبل العودة والمشاركة مع فريقه في المباريات والإستحقاقات القادمة.

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