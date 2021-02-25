Advertisements

التعادل السلبي ينهي صدام الأوليمبي والمالية بالقسم الثاني

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
شادي محمد
Advertisements


أنتهى أحداث اللقاء الذي جمع بين نادي الأوليمبي السكندري ونادي مالية كفر الزيات بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب عز الدين يعقوب معقل الفريق السكندري، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري القسم الثاني المجموعة الثالثة بحري.

وبدأ أحمد ساري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأوليمبي تشكيل فريقه في مباراة اليوم كالأتي:
هاني جمال، أحمد غريب، سيد جاد، أحمد علي، محمد رجب، عبد الله الرويني، مصطفي جميل، كاظم محمد ، مروان شاهين، حسين حمدي، لاندرى ناثاكيو.

بينما بدأ أيمن أبو الحمد المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مالية كفر الزيات تشكيل فريقه كالتالي:
حمادة الشرنوبي، أحمد علي، محمد عبد المنعم، محمد صالح، رضوان يوسف، فرج كمال، محمد مرسي، عبدالله السيد، مختار محمد، عوض أيمن، أحمد مبروك.

وأدار اللقاء تحكيمياً حكم ساحة عمرو الشناوي ويعاونه كلاً من محمد خلف فؤاد مساعد أول وإسلام مجدي توفيق مساعد ثاني والحكم الرابع مليود العوامي.

وشهد اللقاء شد وجذب من كلا الفريقين وفرص مهدره كثيرة لكن لم يتم ترجمة أي منها إلي أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد نادي الأوليمبي إلي 23 نقطة ويرتفع رصيد نادي مالية كفر الزيات إلي 17 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ أقل من ساعتين

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 20 ساعة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ ساعتين

فضيحة جديدة في برشلونة

منذ أقل من ساعة

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة جديدة لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

صلاح في المركز السادس.. تعرف على ترتيب أغلى 10 لاعبين في العالم

منذ ثلث ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:15 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

02:49 م

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

01:02 م

فضيحة جديدة في برشلونة

04:00 م

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

12:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»