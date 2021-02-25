التعادل السلبي ينهي صدام الأوليمبي والمالية بالقسم الثاني





أنتهى أحداث اللقاء الذي جمع بين نادي الأوليمبي السكندري ونادي مالية كفر الزيات بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب عز الدين يعقوب معقل الفريق السكندري، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري القسم الثاني المجموعة الثالثة بحري.



وبدأ أحمد ساري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأوليمبي تشكيل فريقه في مباراة اليوم كالأتي:

هاني جمال، أحمد غريب، سيد جاد، أحمد علي، محمد رجب، عبد الله الرويني، مصطفي جميل، كاظم محمد ، مروان شاهين، حسين حمدي، لاندرى ناثاكيو.



بينما بدأ أيمن أبو الحمد المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مالية كفر الزيات تشكيل فريقه كالتالي:

حمادة الشرنوبي، أحمد علي، محمد عبد المنعم، محمد صالح، رضوان يوسف، فرج كمال، محمد مرسي، عبدالله السيد، مختار محمد، عوض أيمن، أحمد مبروك.



وأدار اللقاء تحكيمياً حكم ساحة عمرو الشناوي ويعاونه كلاً من محمد خلف فؤاد مساعد أول وإسلام مجدي توفيق مساعد ثاني والحكم الرابع مليود العوامي.



وشهد اللقاء شد وجذب من كلا الفريقين وفرص مهدره كثيرة لكن لم يتم ترجمة أي منها إلي أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.



وبهذا التعادل يرتفع رصيد نادي الأوليمبي إلي 23 نقطة ويرتفع رصيد نادي مالية كفر الزيات إلي 17 نقطة.