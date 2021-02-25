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صلاح في المركز السادس.. تعرف على ترتيب أغلى 10 لاعبين في العالم

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم، وفقا لبعض التقارير المتعلقة بإحصائيات كرة القدم 

وقالت شبكة «KPMG »المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أن الفرعون المصري تواجد  في المرتبة السادسة بالقائمة بقيمة 115 مليون يورو، ما يوازي ملياري جنيه و180 مليون جنيه.

وجاء ترتيب القائمة كالتالي:-

في المرتبة الأولى  النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 185 مليون يورو، يليه هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي بقيمة 125 مليون.

وفي المركز الثالث الانجليزي رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي في المركز الثالث بقيمة 125 مليون يورو أيضاً، وجادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني في المرتبة الرابعة بقيمة 118 مليون يورو بفارق 3 ملايين عن نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ومحمد صلاح الذى تصل قيمتهم التسويقية الى 115 مليون وأصحاب المراكز الخامس والسادس والسابع على التوالي.

وتواجد البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي في المركز الثامن بقيمة 114 مليون يورو، وترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول تاسعاً بقيمة 111 مليون، وأخيراً حل عاشراً السنغالي ساديو ماني بقيمة 110 مليون يورو.

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