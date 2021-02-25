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مانشستر يونايتد ينافس ليفربول على نجم ليدز

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط لمنافسة ليفربول الإنجليزي على صفقة هجومية مميزة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ديلي ستار البريطانية بأن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض للبرازيلي رافينيا نجم ليدز يونايتد الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رافينيا لفت الأنظار مع ليدز منذ انضمامه له في الصيف الماضي قادما من رين الفرنسي، حيث سجل النجم البرازيلي البالغ من العمر 24 عاما حتى الآن7 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى في جميع البطولات
.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه مع احتمال عدم تجديد عقد إيدنسون كافاني فسيتحرك مسئولو الشياطين الحمر للتعاقد مع رافينيا وذلك على الرغم من حاجة ليفربول للتعاقد معه من أجل تدعيم خط الهجوم في ظل الأزمة التي يمر بها الحمر في الفترة الأخيرة.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن جيمي كارجر نجم وأسطورة ليفربول السابق أشاد بالنجم البرازيلي الشاب وأكد أنه يمتلك قدرات كبيرة تؤهله للعب في صفوف الفريق وقارنه بنجمي الريدز المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

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