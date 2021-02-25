"أمطار خفيفة وشبورة".. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .

وحذرت الأرصاد الجوية من تواجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد، ناصحة قائدي المركبات بتوخي الحذر.



