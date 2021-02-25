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"أمطار خفيفة وشبورة".. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .
 
وحذرت الأرصاد الجوية من تواجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد، ناصحة قائدي المركبات بتوخي الحذر.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يشهد الطقس ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، ويسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

واكدت الأرصاد الجوية أنه تشهد البلاد أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

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