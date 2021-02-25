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حبس مجدى عبدالغني 6 سنوات في قضايا الميراث

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنح الدقى، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حسام الدين البدوى، بحبس عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق الكابتن مجدي عبد الغنى، 6 سنوات وغرامة مالية 300 ألف جنيه فى 3 قضايا جديدة، وذلك لامتناعه عن تسليم الميراث أقاربه، وكذا حكمت وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه عن كل قضية، لإيقاف التنفيذ.

وصدر الحكم في القضية الأولى حكم بالحبس سنتين، وغرامة 100 آلف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، وصدر الحكم فى القضيتين الثانية والثالثة مثل الحكم في القضية الأولى.

وقضت المحكمة بقبول معارضة مجدى عبد الغنى فى قضية ميراث أخرى، كان قد صدر فيها ضده حكمًا غيابيًا بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، شكلًا وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه.

كان مجدي عبد الغني اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقارب مجدي عبد الغني من مستحقي الميراث أقاموا دعوى اختصموه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.

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