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شكري يؤكد تطلع مصر لمزيد من تعميق علاقات التعاون مع أوكرانيا

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نظيره وزير خارجية أوكرانيا "دميتري كوليبا"، حيث تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، وأعربا عن الرضا عن مستوى التنسيق القائم بين مصر وأوكرانيا، وتطلعهما لعقد الجولة القادمة من المشاورات الثنائية خلال العام الجاري. 

كما تم التطرق إلى أهمية بحث سبل الاستفادة المتبادلة من تجارب البلدين على صعيد مواجهة انتشار فيروس كورونا، والتخفيف من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.

وذكر السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب عن اهتمام مصر بمواصلة تعميق وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية، والتجارية والزراعية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الاستثمارات الأوكرانية في مصر. كما أكد على أهمية العمل على تطوير التعاون التجاري بين البلدين.

كما أشاد الوزير شكري باستمرار تدفق السياحة الأوكرانية إلى مصر، والتي أصبحت تحتل المرتبة الأولى خلال عام 2020، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي تطبقها وزارتا الصحة والسكان، والسياحة، خاصة على ضوء قرار أوكرانيا باستئناف رحلات الطيران العارض إلى كلٍ من جنوب سيناء والبحر الأحمر، وتطلعنا إلى مزيدٍ من هذا التدفق، وحرص مصر على توفير كافة سبل الراحة والأمان للسياح الأوكرانيين.

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