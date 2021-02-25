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فوز فاركو والبلدية وتعادل الرجاء بالجولة الرابعة عشر لمجموعة بحرى بالقسم الثاني

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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حافظ فريق فاركو على القمة بعد فوزه على فريق بيلا بسداسية مقابل هدف في الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بدورى القسم الثاني .



انتهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة سجلها أحمد سعيد في الدقيقة 25، انطونى لوكوسا في الدقيقة 41، وأحمد البحرواى في الدقيقة44،

وفي الشوط الثاني أدرك شريف اشرف الهدف الرابع في الدقيقة 20 واضاف على بهيج الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 37 واختتم مهرجان الأهداف هشام فتح الله في الدقيقة 42.

في المقابل سجل امير اسماعيل هدف بيلا في الدقيقة 32 من الشوط الثاني.

وفاز فريق البلدية على فريق سبورتنج بهدف دون رد سجله
أحمد رجب هريسه في الدقيقة 10 من الشوط الأول.

وحسم التعادل السلبى لقاء فريق الأوليمبى مع فريق المالية
وكذلك تعاد الرجاء مع بنى عبيد بدون أهداف .

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 29 نقطة
2- البلدية 24 نقطة
3- أبو قير23 نقطة
4- الأوليمبى 23 نقطة
5- الحرس 22 نقطة
6- الرجاء 19 نقطة
7- كفر الشيخ 18 نقطة
8- المالية 17 نقطة
9- دكرنس 16 نقطة
10- المنصورة 16 نقطة
11- سبورتنج 13 نقطة
12- دمنهور 13 نقطة
13- الحمام 13 نقطة
14- بيلا 11 نقطة
15- الجزيرة المطروحى 10 نقاط
16- بنى عبيد 8 نقاط

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