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الإعلامي عمرو أديب يعود غداً لتقديم برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب على" "MBC مصر"

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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القاهرة، 25 فبراير 2021: يعود الإعلامي عمرو أديب لتقديم برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" عبر شاشة "MBC مصر، بداية من غداً "الجمعة" على الهواء في تمام العاشرة مساء، بعد أن غاب الإعلامي عمرو أديب عن حلقات الإسبوع الماضي بسبب تعرضه لحادث سير تطلب خضوعة لبعض الراحة المنزلية.


وأكدت إدارة قناة "MBC مصر"، أن الإعلامي عمرو أديب سيستأنف تقديم حلقات البرنامج المُباشرة يومياً من الجمعة للإثنين كالمعتاد في تمام العاشرة مساءً.


يُعرض برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" على " MBCمصر" يومياً من الجمعة إلي الإثنين، الساعة 10:00 مساءً.
 

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