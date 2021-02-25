بني عبيد يفرض التعادل على محاربي الصحراء بالمظاليم





فشل فريق الرجاء المطروحي من إقتناص الثلاث نقاط من فريق بني عبيد بعد التعادل معه سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم بملعب المدينة الشبابية بالأسكندرية في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.



دخل الرجاء بتشكيل مكون من : أحمد خير، وسعيد أحمد، ومحمد إسماعيل، ومحمد باستن، وخالد الشيخ، وإبراهيم جمال، وجون سيلا، وإسلام الفولي، ورمزي خالد، وأحمد فراج.



بينما دخل بني عبيد اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد حسن، وأحمد درة، ومحمد أمين، ورجب عبد التواب، ومحمد العزب، وأبو بكر سيلا، وبسام وحيد، ومحمد مجدي، وعصام محمود، وعادل جمال، وأحمديوسف.



أدار اللقاء تحكيميا كل من: محمد العتباني حكم ساحة، ومحمد عبد القادر مساعد أول، وأحمد عبد المولى مسلعد ثان ،ومحمد عبد العليم حكم رابع .



بهذة النتيجة يرفع فريق محاربي الصحراء رصيدة للنقطة 19، بينما رفع بني عبيد رصيدة للنقطة الثامنة.



