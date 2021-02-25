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من كواليس تصوير"الف احتمال".. أبو يظهر بــ"لوك" درامى جديد

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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قام  النجم "أبو"، بتصوير أحدث أعماله الغنائية "ألف احتمال" ومن كواليس التصوير داخل أحد الاستوديوهات تم الكشف عن ان الأغنية رومانسية درامية تدور حول حوار بين العقل والقلب عن الفراق والبعد، والاشتياق والحنين والعودة إلى الحبيب.. ولأول مرة يقدم أبو هذا اللون من الغناء كما انه سيظهر بلوك مختلف فلأول مرة يقوم بتصوير أغنية داخل استوديو حيث اعتاد ان يصور اغنياته السابقة فى مناطق خارجية فى الهواء.



أغنية "الف احتمال" من كلمات منة القيعى- فى ثانى تعاون لها مع ابو بعد أغنية "هتيجى"- ومن ألحان ابو وتوزيع موسيقى بشوى جورج وإخراج محمد عطوة .. ويذكر ان هذا هو التعاون الرابع بين النجم أبو و"جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر حيث سبق.

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