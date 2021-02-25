من كواليس تصوير"الف احتمال".. أبو يظهر بــ"لوك" درامى جديد





قام النجم "أبو"، بتصوير أحدث أعماله الغنائية "ألف احتمال" ومن كواليس التصوير داخل أحد الاستوديوهات تم الكشف عن ان الأغنية رومانسية درامية تدور حول حوار بين العقل والقلب عن الفراق والبعد، والاشتياق والحنين والعودة إلى الحبيب.. ولأول مرة يقدم أبو هذا اللون من الغناء كما انه سيظهر بلوك مختلف فلأول مرة يقوم بتصوير أغنية داخل استوديو حيث اعتاد ان يصور اغنياته السابقة فى مناطق خارجية فى الهواء.











