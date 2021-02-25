الكنيسة: المعلقة استضافت عمل الميرون عام 1320

كشف القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن زيت الميرون صنع للمرة السابعة عشرة في مصر، على يد البابا يؤانس الثامن.



وكان قد صنع المرات السابقة البابا أثناسيوس الرسولي، والبابا ثاؤفيلوس، والبابا مقار الأول، والبابا ثيؤفانيوس، والبابا مينا الثاني، والبابا إبرام بن زرعة السرياني، والبابا كيرلس الثاني، والبابا مرقس الثالث والبابا كيرلس بن لقلق، والبابا أثناسيوس الثالث ابن كليل، والبابا غبريال الثالث، والبابا يؤانس السابع، والبابا ثيؤدسيوس الثاني.



وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن البابا يؤانس الثامن هو البطريرك رقم 80 في تعداد بطاركة الكنيسة المصرية، بينما جاءت المرة السابعة عشرة التي صنع فيها الميرون في الكنيسة المعلقة بمصر القديمة وذلك عام 1320.



وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكدت موعد إتمام طقس الميرون المُقدس، وقال «حليم»: إنه سيجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل، مضيفًا أن "وهذه هي المرة الأربعون التي يصنع فيها الميرون في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017".