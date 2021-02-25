الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة









أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية؛ إضافة إلى إغلاق المعابر مع قطاع غزة اعتبارا من منتصف ليل اليوم الخميس حتى الأحد المقبل 28 فبراير، وذلك بمناسبة عيد المساخر (بوريم) اليهودي.





وأصدرت قيادة جيش الاحتلال بيانا جاء فيه:"بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة الضفة الغربية، وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة من منتصف الليل بين يومي الخميس والجمعة 26/2/2021 وحتى منتصف الليل بين يومي الأحد والاثنين 28/2/20201، وفق تقييم الوضع وعلى مواعيد العمل الاعتيادية".





وأضاف البيان:"خلال الإغلاق ستبقى المعابر التجارية مفتوحة كما سيسمح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق".



