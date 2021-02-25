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وكيل تعليم قنا يتابع استعداد المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تفقد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عدة مدارس للوقوف على التجهيزات والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول وعودة الطلاب لإكمال التعلم في الصفوف الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني.

وتابع وكيل الوزارة، تجهيز مدرسة السلام الثانوية بنين ومدرسة ناصر الابتدائيه ومدرسة السيدة زينب الثانوية بنات.

ووجه وكيل الوزارة، مديري المدارس بتعقيم جميع الفصول والممرات بين الفصول تمهيدا لعقد لجان الامتحانات لصفوف النقل التي تبدأ الأسبوع المُقبل.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والعمل على توفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات لعقد الامتحانات.

كما قام وكيل الوزارة بتقديم التهنئة إلى إدارة مدرسة السيدة زينب لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإلقاء متمثلة فى الطالبة أمنية عبد العظيم.

كما أوضح خالد استعدادات المديرية الخاصة لعقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسي الحالي غ2020 2021، وذلك بناء على خريطة المرحلة المقبلة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخصوص عقد الامتحانات.

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