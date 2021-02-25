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تركيا: توقيف 5 أعضاء في تنظيم جولن

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
وكالات
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أوقفت السلطات التركية، في ولاية أدرنة شمال غرب البلاد 5 عسكريين سابقين أحدهم كان برتبة عميد، تم استبعادهم من الجيش بتهمة الانتساب إلى تنظيم الداعية المعارض فتح الله غولن.


وأفادت وكالة "الأناضول"، بأن فرق الاستخبارات التابعة لقوات الدرك في أدرنة أطلقت عملية بحث عن أشخاص يحاولون العبور إلى اليونان بطريقة غير قانونية، إثر بلاغ تلقته بهذا الخصوص".

وتمكنت الفرق الأمنية من ضبط 5 أشخاص بين منطقتي ميريتش وإيبسالا، أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان.

ولدى التدقيق في وثائق وسجلات الموقوفين، كشفت الفرق الأمنية أنهم عسكريون سابقون برتب مختلفة (بينهم عميد وعقيد)، كانوا قد طردوا من الجيش بسبب عضويتهم في تنظيم "غولن"، وأنهم ممنوعون من السفر بسبب ذلك، حسبما أفادت "الأناضول".

وتعتبر السلطات التركية غولن المقيم في الولايات المتحدة العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو 2016. وتصنف تركيا تنظيم غولن بـ"الإرهابي".

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