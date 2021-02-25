استعدادات مكثفة بجامعة المنصورة وتعقيم الكليات بمناسبة امتحانات الفصل الدراسي الأول

أنهت جامعة المنصورة اليوم تعقيم جميع مدرجات وقاعات الكليات استعدادا لإجراء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، بدءا من يوم السبت ٢٧ فبراير 2021 م.

وتم تطهير المدرجات وقاعات الامتحانات بواسطة فرق مكافحة العدوى في رش المدرجات وبالمواد المطهرة كما وضعت مسارات مرور الطلاب ووزعت مقياس الحرارة على أفراد الأمن، حيث وضعت جامعة المنصورة خطة متكاملة لإجراء الامتحانات وفق الإجراءات التالية:



إعلان الإجراءات الاحترازية على مواقع الكليات وجداول الامتحانات لضمان نشرها للطلاب بكافة وسائل التواصل الاجتماعي.



وجود عدة منافذ بالكليات لاستقبال الطلاب صباح يوم الامتحان قبل موعد اللجنة بساعة لعدم حدوث أي تزاحم، وتوفر الكليات على تلك المنافذ (كاشف حرارة، كمامات، معقم ومطهر).



عمل مسار إجباري لدخول الطلاب للجان ومسار إجباري للخروج حتى خارج الكلية لعدم وجود تجمعات نهائيًّا داخل الكلية سواء قبل أو بعد الامتحان.



وجود بوابات تعقيم أمام وبداخل كافة مقار وصالات الامتحانات مع الالتزام الكامل بإجراء الكشف بأجهزة قياس درجات الحرارة لكل من يدخل من هذه البوابات.



تكليف أفراد الأمن الإداري بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجباري بالدخول والخروج.، والتزام الملاحظين والعمال بارتداء كمامات وقفازات بالإضافة إلى قياس حرارتهم كل فترة من فترات الامتحان على مدار اليوم بمكان مخصص داخل الكلية مستقل بعيدًا عن أماكن الطلاب.





التأكد من شغل مساحة 50% فقط من سعة المدرجات مع الالتزام التام بوجود مسافة آمنة بين كل طالب وآخر داخل صالات الامتحانات.، التأكد من ارتداء كافة الطلاب ماسكات واقية (كمامات) باللجان مع الالتزام التام بارتدائها طوال فترة الامتحان.



كما يتم تعقيم مقار وصالات الامتحان بين كل فترة امتحان والفترة التي تليها فضلًا عن القيام بالتطهير صباح يوم الامتحان وبعد انتهاء فترات الامتحانات على مدار اليوم، تقليل التعامل لأدنى حد من الملاحظين والعمال مع الطلاب وتوقيع الطالب على كشف حضور الامتحان بقلمه الخاص لعدم استخدام أدوات كتابية مستعملة.



الاهتمام بجانب النظافة للكلية ومرافقها وقاعات الامتحانات بالإضافة إلى توفير منافذ تهوية جيدًا سواءً الشبابيك أو المراوح.، وتوجيه الطالب بإحضار جميع الأدوات الكتابية اللازمة للامتحان لمنع تداولها بين الطلاب.



بعد انتهاء الطلاب من تسليم أوراق الإجابة يتم جمعها بواسطة الملاحظين مع التزامهم التام بارتداء قفازات واقية وجمعها في صناديق مخصصة يتم عزلها لمدة لا تقل عن 4 أيام قبل البدء في فحصها بواسطة لجان متخصصة، تمهيدًا لتسليمها للجان الكنترول.



وجود فترة كافية بين فترات الامتحان اليومية، عدم تواجد أكثر من فرقة دراسية واحدة لتأدية الامتحانات في ذات الفترة.