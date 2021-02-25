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اليابان تسمح لخفر السواحل بإطلاق النار مباشرة على السفن الرسمية الأجنبية

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
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كشفت مصادر حكومية يابانية، اليوم الخميس، عن أنه بموجب تعديل لتفسير القوانين القائمة يُسمح لخفر السواحل الياباني باستخدام أسلحته مباشرة ضد سفن رسمية أجنبية وهي في طريقها للرسو في جزر سينكاكو الواقعة في بحر الصين الشرقي.

وأبلغ المسئولون الحكوميون لجنة من الحزب الحاكم الياباني- وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- إنهم غيروا تفسيرهم للقوانين القائمة.

وكان مسئولون حكوميون في اليابان قد قالوا- في وقت سابق- إن خفر السواحل الياباني مسموح له فقط بإطلاق الأسلحة مباشرة على السفن الأجنبية في حالات الدفاع عن النفس والفرار في حالات الطوارئ.

وأوضح المسئولون التفسير الجديد في اجتماع للجنة الحزب الحاكم الياباني، اليوم الخميس، قائلين إنه من الممكن لخفر السواحل الياباني إطلاق النار على السفن الأجنبية بموجب القوانين، من خلال اعتبار أن السفن التي تهدف إلى الرسو في جزر سينكاكو ترتكب جرائم عنيفة.

وكانت هناك مخاوف متزايدة في اليابان من ألا تستطيع البلاد التعامل مع زيادة نفوذ الصين حول جزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان وتطالب بها بكين.

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