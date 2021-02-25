Advertisements

"رأيت الله!".. نقابة القراء تحيل محمود الشحات أنور للجنة القيم

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، عن إحالة العضو محمود الشحات أنور إلى لجنة القيم بالنقابة واستدعائه؛ للتحقيق معه فيما صرح به في وسائل التواصل الاجتماعي من رؤيته للذات الإلهية.

وقال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، إن جلسة التحقيق مع الشيخ محمود الشحات ستعقد بحضور لجنة من أساتذة العقيدة بجامعة الأزهر الشريف؛ لتفنيد ما صرح به حول رؤيته للذات الإلهية​.

ومن جانبه، نفى الشيخ محمود الشحات أنور القاريء الشهير حديثه بأنه رأى الله، مؤكدا أن هذا أمر فوق الخيال وغير صحيح بالمرة، وحاشا لله أن نقول مثل هذا الكلام، فالقصة مقتضبة من سياقها.

وأوضح الشحات في تصريحات له أن ما ذكرته في ندوتي بأحد المواقع الإخبارية ما يلي: كنت فى فترة قررت أن أتفرغ شهرًا كاملًا لله فقط فلم أخرج من المنزل لأى عمل ومكثت أقرأ القرآن الكريم وأصلى وكنت أختم القرآن الكريم مرة كل يومين خلال هذا الشهر فوصلت لمرحلة روحانية زهدت فيها كل شيء وفى ليلة جلست على السرير قبل النوم وقرأت سور "يونس وهود ويوسف" كاملة، فرأيت في المنام شخص كأنه رسول من الله يطلب منى أن أصعد معه إلى السماء واستيقظت، وهذا ما ذكرته في الندوة.

وأشار إلى الرؤية فسرها لي البعض أنها مكان طيبة عند ملك الملك، وأنها دليل على محبة الله لعبده الفقير.

وطالب محمود الشحات أنور متابعيه ومحبيه عدم الالتفات لمثل الشائعات أو التقول بأمور ليست صحيحة، لأننا أزهري ودرست العقيدة والتفسير والحديث وجميع العلوم الشرعية، ولا يستطيع أزهري وتعلم بأروقة الأزهر الشريف التجرؤ على الله بمثل هذه الأقاويل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة القراء بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

فضيحة جديدة في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بيان هام من وزارة المالية حول "الضرائب العقارية"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

منذ 18 دقيقة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

صلاح في المركز السادس.. تعرف على ترتيب أغلى 10 لاعبين في العالم

منذ ساعة و 17 دقيقة

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يجهز مفاجأة جديدة لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

منذ 37 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

"رأيت الله!".. نقابة القراء تحيل محمود الشحات أنور للجنة القيم

منذ نصف ساعة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الليلة.. القارئ محمود النجار ضيف محمد الباز في "90 دقيقة"

القارئ أحمد الشحات ضيف محمد الباز في "90 دقيقة" اليوم

الليلة.. القارئ إبراهيم المسلمي ضيف محمد الباز في "90 دقيقة"

القارئ الكبير السيد سعيد في حوار خاص مع محمد الباز بـ"90 دقيقة".. الليلة

"الجنس والسياسة".. ملف خاص لـ محمد الباز في "٩٠ دقيقة".. اليوم

"أزهري" يكشف حكم قراءة القرآن الكريم في المواصلات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:15 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

05:12 م

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

02:49 م

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

01:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»