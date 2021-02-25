"رأيت الله!".. نقابة القراء تحيل محمود الشحات أنور للجنة القيم

أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، عن إحالة العضو محمود الشحات أنور إلى لجنة القيم بالنقابة واستدعائه؛ للتحقيق معه فيما صرح به في وسائل التواصل الاجتماعي من رؤيته للذات الإلهية.

وقال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، إن جلسة التحقيق مع الشيخ محمود الشحات ستعقد بحضور لجنة من أساتذة العقيدة بجامعة الأزهر الشريف؛ لتفنيد ما صرح به حول رؤيته للذات الإلهية​.

ومن جانبه، نفى الشيخ محمود الشحات أنور القاريء الشهير حديثه بأنه رأى الله، مؤكدا أن هذا أمر فوق الخيال وغير صحيح بالمرة، وحاشا لله أن نقول مثل هذا الكلام، فالقصة مقتضبة من سياقها.





وأوضح الشحات في تصريحات له أن ما ذكرته في ندوتي بأحد المواقع الإخبارية ما يلي: كنت فى فترة قررت أن أتفرغ شهرًا كاملًا لله فقط فلم أخرج من المنزل لأى عمل ومكثت أقرأ القرآن الكريم وأصلى وكنت أختم القرآن الكريم مرة كل يومين خلال هذا الشهر فوصلت لمرحلة روحانية زهدت فيها كل شيء وفى ليلة جلست على السرير قبل النوم وقرأت سور "يونس وهود ويوسف" كاملة، فرأيت في المنام شخص كأنه رسول من الله يطلب منى أن أصعد معه إلى السماء واستيقظت، وهذا ما ذكرته في الندوة.





وأشار إلى الرؤية فسرها لي البعض أنها مكان طيبة عند ملك الملك، وأنها دليل على محبة الله لعبده الفقير.



