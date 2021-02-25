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القبض على تشكيل عصابي لسرقة المارة بأسلوب المغافلة بالقليوبية

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على 4 عاطلين كونوا تشكيلًا عصابيا، تخصص في سرقة المارة بأسلوب المغافلة والنشل، أمام البنوك والطريق الزراعي بقليوب، وجرى ضبط المتهمين الذين اعترفوا بإرتكاب واقعة سرقة 56 ألف جنيه من أحد المواطنين عقب خروجة من البنك بدائرة قسم قليوب، تحرر محضر بالواقعة واحيلا المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من الرائد مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم قليوب، يفيد تلقيه بلاغا من مواطن تعرض لسرقة مبلغ 56 ألف جنيه، عقب خروجة من إحدى البنوك بدائرة القسم.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبإجراء التحريات، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 4 عاطلين مقيمين كوم آشفين، دائرة مركز قليوب، كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنيبن عقب خروجهم من البنوك والعمارة بالطريق الزراعى بقليوب، بأسلوب المغافلة والنشل، وبمواجهتهما اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وارشدوا عن المسروقات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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