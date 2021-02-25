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نقيب المحامين: عدم اشتراط شهادة إتمام الدراسة بـأكاديمية المحاماة لطالبى القيد

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارًا اليوم الخميس، بعدم مطالبة طالب القيد بالجدول العام بشهادة إتمام الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية.

وأكد النقيب علي أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وبعد الإحاطة بالظروف التي تعترض إقامة الأكاديمية وتستلزم جهودًا متواصلة جاري بذلها لتذليل العقبات.

وتابع: نظرًا لعدم وجود الأكاديمية في الوقت الراهن، فإنه لا محل لمطالبة راغب القيد في الجدول بإحضار شهادة إتمام دراسة بأكاديمية ليس لها وجود حتى الآن.

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