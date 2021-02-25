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موعد مباراة برشلونة ضد سان جيرمان في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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حقق برشلونة فوزاً سهلاً على حساب ضيفه إلتشي بثلاثية دون رد، في مواجهة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

سجل ليونيل ميسي هدفين للبرسا في الدقيقتين 48 و68، بينما سجل جوردي ألبا الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، سيكون اللقاء المقبل للبرسا ضد باريس سان جيرمان، في إياب دور الـ 16.

وتقام المباراة مساء الأربعاء 10 مارس، في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة، الثامنة بتوقيت جرينتش.

يذكر أن لقاء الذهاب انتهى بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 4/1 على ملعب كامب نو.

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