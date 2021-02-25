موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

يبحث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مهاجم جديد من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وطلب المدرب الجنوب إفريقي من مسؤولو الأهلي ترشح عدد من المهاجمين من أجل دراستهم واختيار واحد للتعاقد معه وضمه لصفوف القلعة الحمراء.





ويسعى المدرب الجنوب إفريقي بالاتفاق مع إدارة الأهلي للتعاقد مع مهاجم قوي في ظل النقص الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز.





ويستأنف الأهلي تدريباته غدا الجمعة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب العودة من تنزانيا والخسارة أمام فريق سيمبا بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.



