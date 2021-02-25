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إقراض شركات منطقة اليورو يتراجع مع توقف التدفقات

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي اليوم أن إقراض شركات منطقة اليورو تباطأ الشهر الماضي إذ توقفت تدفقات الائتمان الجديدة إثر عودة التكتل للركود وتضييق البنوك لإمكانية الحصول على الائتمان.

وتباطأ نمو الإقراض للشركات غير المالية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلى سبعة في المائة في يناير من 7.1 في المائة في الشهر السابق، وهو مستوى مرتفع نسبيا ليس بعيدا عن أعلى مستوى له في عشر سنوات عند 7.4 في المائة الذي سجله في مايو.

لكن التدفق الشهري للائتمان إلى الشركات سجل سالب 0.2 مليار يورو، حيث قوبلت الزيادات الصغيرة في أكبر دول التكتل وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بانخفاضات في أماكن أخرى من بينها إسبانيا وهولندا.

كما تباطأ نمو إقراض الأسر مسجلا ثلاثة بالمئة من 3.1 في المائة في الشهر السابق، ليسجل استقرارا بوجه عام منذ أبريل.

كما ارتفع معدل النمو السنوي لمقياس المعروض النقدي (ن3)، الذي يعكس في الغالب عمليات شراء السندات الوفيرة للبنك المركزي الأوروبي، إلى 12.5 في المائة من 12.4 في المائة في الشهر السابق، بما يتسق مع توقعات السوق.

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تدفقات الائتمان البنوك الاوروبية البنك المركزي الاوروبي اقراض الشركات

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