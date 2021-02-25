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التعادل السلبي يحكم موقعة الإنتاج الحربي وإنبي في الدوري

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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فرض التعادل السلبي بدون أهداف كلمته على المواجهة التي جمعت بين الانتاج الحربي وإنبي اليوم الخميس على ملعب وي السلام لحساب مباريات مؤجلات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا التعادل رفع فريق نادي إنبي رصيده من النقاط إلى النقطة التاسعة عشر في المركز السابع فيما وصل رصيد نادي الإنتاج الحربي بقيادة المدير الفني حماده صدقي إلى النقطة العاشرة في المركز السابع عشر.

وكانت المباراة قد شهدت إشراف المدرب العام لنادي إنبي على الفريق في ظل غياب المخضرم حلمي طولان بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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