"المحامين": صرف إعانة شهرية لفرعية شمال سيناء

التقى رجائي عطية نقيب المحامين، ممدوح العيادي، نقيب محامي شمال سيناء، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة.



وتقدم النقيب الفرعي بالأصالة عن نفسه، والنيابة عن مجلس النقابة المنتخب بخالص الشكر والتقدير للأستاذ نقيب المحامين، الذي حمل على عاتقه هموم التغيير والإصلاح في نقابة المحامين ليعود بها إلى سابق عهدها، مؤكدًا أن محامي شمال سيناء يكنون كل تقدير واحترام إلى نقيبهم العام، الذي لا يخفى على أحد من السادة المحامين مقداره وعلمه وطهارة يده.



بدوره أكد النقيب العام أن سيناء جزء عزيز من أرض مصر الغالية، فهي معبر الأنبياء، وبطورها أقسم رب العالمين جل وعلا فقال “والتين والزيتون وطور سينين”، ليخلد أسمها في القرآن الكريم فيُتلى ويُتَعَبَّدُ به إلى نهاية الدهر، مرحبًا بالأستاذ النقيب الفرعي ومرسلًا خالص تحياته لأعضاء المجلس المنتخب، مهنأهم جميعًا بالنجاح وثقة الجمعية العمومية فيهم، داعيًا الله أن يعينهم على ما أوكل إليهم من مهمة ثقيلة، ومؤكدًا أهمية التواصل المستمر؛ لبدء مرحلة جديدة تحقق صالح الجمعية العمومية للمحامين.



وقد وافق نقيب المحامين على طلب النقيب الفرعي، بصرف إعانة شهرية قدرها 10 آلاف جنيه، للسادة محامي شمال سيناء، تكون عونًا لهم من نقابتهم الأم، ونظرًا لما يتكبدونه من عناء ومشقة السفر من العريش إلى مقر النيابة والمحكمة بالإسماعيلية.