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خوفا من تفاقم العقوبة.. الزمالك يتواصل مباشرةً مع نجمه السابق لتسوية مستحقاته

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بدأ مسؤولو نادي الزمالك، في السعي نحو  التفاوض مباشرة مع الغاني بنجامين أتشمبونج لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادى الأبيض، مع القلعة البيضاء، بعد إصدار حكم من المحكمة الدولية «الكاس» بفرض عقوبة على النادي.

وجاءت العقوبة  بسبب عدم التزامه بدفع المستحقات للاعب، ورحيله عن النادي دون الاتفاق معه على جدولة المستحقات ليحصل اللاعب على بحكم نهائي بغرامة مليون و250 ألف دولار، على نادي الزمالك من أجل إنهاء الأزمة.

ويسعىالزمالك للتفاوض مع اللاعب من أجل الوصول إلى حل مع اللاعب لتخفيض المبلغ وجدولته لإنهاء هذه الأزمة، بعدما كذب تفاوض أي مسؤول معه من جانب الزمالك، وموافقته على تخفيض المبلغ في حديثه مع وكيله نادر السيد


 وتخشى إدارة  النادي الأبيض  من تضاعف العقوبة من جانب الاتحاد الدولي وتعرض النادي للإيقاف أو خصم النقاط

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