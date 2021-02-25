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خوفا من تفاقم العقوبة.. الزمالك يتواصل مباشرةً مع نجمه السابق لتسوية مستحقاته
الخميس 25/فبراير/2021 - 05:32 م
الفجر الرياضي
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بدأ مسؤولو نادي الزمالك، في السعي نحو التفاوض مباشرة مع الغاني بنجامين أتشمبونج لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادى الأبيض، مع القلعة البيضاء، بعد إصدار حكم من المحكمة الدولية «الكاس» بفرض عقوبة على النادي.
وجاءت العقوبة بسبب عدم التزامه بدفع المستحقات للاعب، ورحيله عن النادي دون الاتفاق معه على جدولة المستحقات ليحصل اللاعب على بحكم نهائي بغرامة مليون و250 ألف دولار، على نادي الزمالك من أجل إنهاء الأزمة.
ويسعىالزمالك للتفاوض مع اللاعب من أجل الوصول إلى حل مع اللاعب لتخفيض المبلغ وجدولته لإنهاء هذه الأزمة، بعدما كذب تفاوض أي مسؤول معه من جانب الزمالك، وموافقته على تخفيض المبلغ في حديثه مع وكيله نادر السيد
وتخشى إدارة النادي الأبيض من تضاعف العقوبة من جانب الاتحاد الدولي وتعرض النادي للإيقاف أو خصم النقاط
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