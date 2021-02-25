فوز الغابة وبنها والعبور واسكو والشمس في جولة مثيرة بالقسم الثالث



كما فاز فريق البلاستيك على فريق ايروسبورت بثلاثية نظيفة سجلها محمد الصغير هدفين وريكا هدف.



وفاز فريق العبور على فريق ألماظة بثلاثة أهداف مقابل هدفين

سجل اهداف العبور محمود الصقر هدفين ورضا حسن هدف.



وفاز فريق الغابه على فريق اتحاد الشرطة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وفاز فريق ألماظة على فريق بهتيم بهدف دون رد سجله حسن عثمان.



فاز فريق الشمس على فريق قليوب بهدف دون رد.



تعادل فريق مصر للتأمين مع فريق طوخ بدون أهداف.



ترتيب المجموعة



1-الغابه37 نقطة

2- بنها 33 نقطة

3- اسكو 33 نقطة

4- البلاستيك 32 نقطة

5- العبور 29 نقطة

6- مصر للتأمين 27 نقطة

7- الشمس 25 نقطة

8- اتحاد الشرطة 24 نقطة

9- طوخ 22 نقطة

10- المرج 20 نقطة

11- الأميرية 18 نقطة

12- ألماظة 17 نقطة

13- بهتيم 13 نقطة

14- ايروسبورت 10 نقاط

15- قليوب 10 نقاط

16- سراى القبه 3 نقاط

أسفرت نتائج الجولة السابعة عشر للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية للقسم الثالث عن فوز فريق بنها على فريق سراى القبه برباعية نظيفة سجلها عماد الصواف هدفين وهدف لسعد عبد الله وريعو بالشوط الاول.وأدار اللقاء الحكم بهاء عطا عاونة السيد حسن ويوسف داهش.