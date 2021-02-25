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بالصور .. مدينة كفر شكر تتجمل .. تطوير شامل للمدينة واسترداد هيبة الدولة

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تشهد مدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، في الآونة الأخيرة، تطوير شامل لم تشهده المدينة من قبل، شمل تطوير شامل لكورنيش المدينة، وتطوير الحدائق، بالإضافة إلى استعادة هيبة الدولة والقانون عن طريق استرداد أملاك الدولة ورد الشئ لأصله، كما جرى العمل على إعادة تطوير الخردة والاستفادة منها.

ونجح اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة شكر، في تطوير شارع كفر منصور ورفع كفاءة الإنارة وأيضا متابعة إنشاء سلم لسكان عمارات الملفات وسحب المياه من أسفل العمارات واستكمال الأعمال بها وحل مشكلاتهم التى كانوا يعانون منها منذ سنوات وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

كما تشهد المدينة طفرة كبيرة في الخدمات من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية والخدمية ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروعات صرف صحي وصرف أمطار ومياه شرب ومدارس وصحة وغاز ورصف وتطوير وتجميل ومعالجة مشكلات متراكمة منذ سنوات للارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق والأوضاع المعيشية للمواطنين.

كما نجحت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر برئاسة اللواء هشام رفعت برفع المركب القديم الذي كان يمثل خطر علي أرواح المواطنين خلف ديوان مركز الشرطة بنهر النيل من المياه وتأمين سير المركب الجديد الذى تم وضعه ومطابق للاشترطات والسلامة والمواصفات القانونية.

كما يتم حاليا تطوير كورنيش النيل بالمدينة بمسافة 400 متر تبدأ من أمام المعهد الديني الأزهري وصولا إلى محطة مياه الشرب، حيث جرى إزالة الحشائش لتطهير محيط الكورنيش من الحشرات والزواحف وتهذيب أشجار الكافور حفاظا على حياة المواطنين من تساقط أفرع منه على رواد الكورنيش فى فصل الشتاء، كما جرى إنشاء حديقتين بالمدينة أمام شبكة الكهرباء ليكونوا متنفسا مجانيا للأهالى واستمتاعهم وقضاء أوقات فراغهم ولهو أطفالهم بعيدا الزحام والتكدسات حفاظا على سلامتهم.

كما نجح مجلس مدينة كفر شكر في تصنيع صناديق قمامة من مخلفات الصاج والخردة بناءا على اقتراح اللواء هشام رفعت، بهدف تطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة حفاظا على المنظر الجمالي والحضارى للمدينة.

كما جرى تصنيع عدد كبير من صناديق القمامة ذات شكل هندسى ومتطور وطلائها بلون معين وذلك بمعرفة عدد من العاملين الذين استجابوا للفكرة وقاموا بتنفيذها بشكل مناسب، وسيتم وضع تلك الصناديق على أعمدة الإنارة المتواجدة بالطرق والشوارع وتثبيتها بشكل محكم لوضع القمامة والمخلفات البسيطة بداخله بدلا من إلقائها بالشوارع والطرق.

كما شنت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر برئاسة اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة، بمشاركة شرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات، وعودة حقوق الدولة المعتدى عليها واستغلال تلك المساحات في منافع عامة لجموع المواطنين، تنفيذا لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة، وذلك بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وجرى رفع كافة الإشغالات الواقعة على جانبية كفر منصور المغطاة امتداد جمال عبد الناصر، وجرى فتح وتوسيع شارع الرئيسي من 10م إلى 15م، ثم إنشاء ممشى بالانترلوك، ثم الشارع الجابني من 4م إلى 6م، وسيتم تجميل وتطوير الشارع بالكامل حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.
بالصور .. مدينة كفر شكر تتجمل .. تطوير شامل للمدينة واسترداد هيبة الدولة
بالصور .. مدينة كفر شكر تتجمل .. تطوير شامل للمدينة واسترداد هيبة الدولة
بالصور .. مدينة كفر شكر تتجمل .. تطوير شامل للمدينة واسترداد هيبة الدولة
بالصور .. مدينة كفر شكر تتجمل .. تطوير شامل للمدينة واسترداد هيبة الدولة
بالصور .. مدينة كفر شكر تتجمل .. تطوير شامل للمدينة واسترداد هيبة الدولة
بالصور .. مدينة كفر شكر تتجمل .. تطوير شامل للمدينة واسترداد هيبة الدولة
بالصور .. مدينة كفر شكر تتجمل .. تطوير شامل للمدينة واسترداد هيبة الدولة
بالصور .. مدينة كفر شكر تتجمل .. تطوير شامل للمدينة واسترداد هيبة الدولة
بالصور .. مدينة كفر شكر تتجمل .. تطوير شامل للمدينة واسترداد هيبة الدولة
بالصور .. مدينة كفر شكر تتجمل .. تطوير شامل للمدينة واسترداد هيبة الدولة
بالصور .. مدينة كفر شكر تتجمل .. تطوير شامل للمدينة واسترداد هيبة الدولة
بالصور .. مدينة كفر شكر تتجمل .. تطوير شامل للمدينة واسترداد هيبة الدولة
بالصور .. مدينة كفر شكر تتجمل .. تطوير شامل للمدينة واسترداد هيبة الدولة
بالصور .. مدينة كفر شكر تتجمل .. تطوير شامل للمدينة واسترداد هيبة الدولة
بالصور .. مدينة كفر شكر تتجمل .. تطوير شامل للمدينة واسترداد هيبة الدولة
بالصور .. مدينة كفر شكر تتجمل .. تطوير شامل للمدينة واسترداد هيبة الدولة
بالصور .. مدينة كفر شكر تتجمل .. تطوير شامل للمدينة واسترداد هيبة الدولة
بالصور .. مدينة كفر شكر تتجمل .. تطوير شامل للمدينة واسترداد هيبة الدولة
بالصور .. مدينة كفر شكر تتجمل .. تطوير شامل للمدينة واسترداد هيبة الدولة
بالصور .. مدينة كفر شكر تتجمل .. تطوير شامل للمدينة واسترداد هيبة الدولة
بالصور .. مدينة كفر شكر تتجمل .. تطوير شامل للمدينة واسترداد هيبة الدولة
بالصور .. مدينة كفر شكر تتجمل .. تطوير شامل للمدينة واسترداد هيبة الدولة

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