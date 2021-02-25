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المعز علي: الدحيل جاهز لمباراة السد وهدفنا التتويج بالكأس

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
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أكد المعز علي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري على أن فريقه جاهز لخوض الموقعة النهائية لبطولة كأس أمير قطر يوم غداً الجمعة والتي يلاقي فيها فريق نادي السد.

وتمنى المعز في المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الخميس، أن يكون الفريق في يومه وأن يقدم مستوى مميزا في المباراة النهائية من أجل تحقيق الفوز وحصد اللقب.

وقال المعز إن مباراة واحدة تفصل الفريق الفائز عن لقب جديد، وشدد على أن مباريات الكؤوس تختلف عن الدوري تماما.

وعبر المعز عن حزنه الشديد لغياب أكرم عفيف عن المواجهة النهائية بسبب الإيقاف، مؤكدا أنه مثل أخيه ووجوده يعطى إضافة وزخما كبيرا جدا للقاء وسيكون بمثابة حافز لفريقه، "وبلا شك غيابه مؤثر ولكن هذا لا يمنع أن السد لديه مجموعة قوية من اللاعبين المميزين".

وأتم:"إذا أراد الدحيل تحقيق الفوز، يجب على اللاعبين تقديم 200 في المئة من العطاء والجهد داخل المستطيل الأخضر أمام فريق السد والتركيز بقوة منذ بداية المباراة حتى نهايتها أيضا".

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كأس قطر المعز علي السد الدحيل

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