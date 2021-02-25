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نقيب المحامين لمحامي البحر الأحمر في لقاءه بالمجلس الفرعي الجديد: سنبدأ مرحلة جديدة

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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التقى رجائي عطية نقيب المحامين، مجدي سعيد، نقيب محامي البحر الأحمر، وأعضاء المجلس الفرعي، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة، في لقاء ساده الود والتقدير.

وهنأ النقيب العام المجلس الفرعي وعلى رأسه النقيب مجدي سعيد، على نجاحهم في الانتخابات، وثقة الجمعية العمومية بهم، داعيًا الله أن يعينهم على ما أوكل إليهم من مهمة ثقيلة، ومؤكدًا أهمية التواصل المستمر؛ لبدء مرحلة جديدة تحقق صالح الجمعية العمومية للمحامين بالبحر الأحمر.

وقدم نقيب محامي البحر الأحمر بالأصالة عن نفسه والنيابة عن أعضاء المجلس ـ الذين حرصوا جميعًا على لقاء السيد النقيب العام في بداية مرحلتهم النقابية الجديدة ـ بالشكر للأستاذ نقيب المحامين، والأساتذة أعضاء مجلس النقابة العامة، معربين عن املهم وثقتهم في سيادته ولما يقدمه من خدمات لجميع السادة المحامين على مستوى الجمهورية.

وتقدم المجلس الفرعي بطلباته والتي تمثلت في؛ صرف مخصصات الفرعية، وصرف إيجار نادي القصير عن عام 2020، إلى جانب صرف مبلغ إيجار النقابة الفرعية عن عام 2021، حيث وافق الأستاذ النقيب العام على صرف دفعة من المخصصات، موجها بصرف مديونية النقابة الخاصة بالإيجارات بناءً على المستندات المقدمة والخاصة بتفاصيل ذلك.

كما طلب المجلس الجديد تجديد غرف المحامين بالمحاكم وفرشها بأثاث جديد وتركيب تكييفات، فوجه نقيب المحامين بأن تجرى مقايسة شاملة لكل غرفة موضح بها الأسعار ثم يعرض عليه الأمر من جديد.

وتقدم نقيب الفرعية بطلب تخصيص مكتبة قانونية بغرف المحامين، فقال نقيب المحامين، إنه جاري بالفعل إعداد خطة لترتيب إقامة مكتبات على مستوى المحاكم الابتدائية في جميع أنحاء الجمهورية، ثم يتبعها التعميم على مستوى الجزئيات، مقترحًا بتعيين أمين لعهدة المكتبة ومعاون له؛ على أن يتم إعداد دفاتر بالعهدة، وتمنع الاستعارات الخارجية ويصرح بالتصوير فقط.

كما وجه نقيب المحامين بإهداء النقابة الفرعية نسخة من المجلدات الخمسة والعشرون “من حصاد المحاماة”، على أن يقوم المكتب المكتب الفني بشرائها وتوصيلها للنقابة الفرعية.
نقيب المحامين لمحامي البحر الأحمر في لقاءه بالمجلس الفرعي الجديد: سنبدأ مرحلة جديدة
نقيب المحامين لمحامي البحر الأحمر في لقاءه بالمجلس الفرعي الجديد: سنبدأ مرحلة جديدة
نقيب المحامين لمحامي البحر الأحمر في لقاءه بالمجلس الفرعي الجديد: سنبدأ مرحلة جديدة
نقيب المحامين لمحامي البحر الأحمر في لقاءه بالمجلس الفرعي الجديد: سنبدأ مرحلة جديدة

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