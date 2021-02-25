أبرزها تجديد النادي النهري.. مجموعة خدمات قدمها النقيب العام لمحامي شمال الجيزة

التقى رجائي عطية نقيب المحامين، ناصر متولي نقيب محامي شمال الجيزة، وأعضاء المجلس الفرعي، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة، في لقاء ساده الود والاستماع إلى مطالب الجمعية العمومية بشمال الجيزة.



ورحب النقيب العام بالنقيب الفرعي وأعضاء المجلس المنتخب، وهنأهم جميعًا بالنجاح وثقة الجمعية العمومية فيهم، داعيًا الله أن يعينهم على ما أوكل إليهم من مهمة ثقيلة، ومؤكدًا أهمية التواصل المستمر؛ لبدء مرحلة جديدة تحقق صالح الجمعية العمومية للمحامين.



وأعرب المجلس الفرعي عن خالص الشكر والتقدير للأستاذ نقيب المحامين، فأكد الأعضاء ثقتهم والجمعية العمومية لمحامي شمال الجيزة، في الأستاذ النقيب العام، وما يبذله لخدمة السادة المحامين في جميع أنحاء الجمهورية.



وتقدم مجلس النقابة الفرعية بطلباته والتي تمثلت في؛ تطوير مقر النقابة الفرعية ليصبح لائقًا بالسادة محامي شمال الجيزة، وصيانة وتطوير استراحة المحامين بمحكمة تاج الدول، وشارع السودان، ومحكمة الأسرة بالكيت كات لتكون لائقة بالسادة المحامين حيث أنها لم تجدد منذ ١٥ عامًا.



كما قدم المجلس طلب بشأن تجديد النادي النهري للمحامين في العجوزة، ليكون لائقًا بجميع السادة المحامين رواده من جميع أنحاء الجمهورية، ويتسع لهم، قائلين بضرورة بناء الدور الثاني ليضم قاعة ندوات واجتماعات للسادة المحامين.



كما طلب المجلس صرف مخصصات الفرعية، وإصدار خطاب لاعتماد التوقيعات البنكية لنقيب وأمين صندوق الفرعية، واعتماد تشكيل هيئة المكتب.



بدوره وجه نقيب المحامين بإفادة النقابة العامة بمقايسة تتضمن العناصر وتكاليفها، فيما يخص تطوير مقر النقابة الفرعية ليصبح لائقًا بالسادة محامي شمال الجيزة، وأخرى بشأن استراحات المحامين تشمل كل غرفة تبين عناصرها وتكلفة كل عنصر.



كما أصدر النقيب العام قرارًا بتشكيل لجنة من الأساتذة؛ نقيب شمال الجيزة، ومحمود الداخلي، وعبد الحفيظ الروبي، عضوي مجلس النقابة العامة، وأمين عام النقابة الفرعية، لدراسة المطلوب بشأن تجديد النادي النهري للمحامين في العجوزة، للتقدير والتكرم بتجزئته إلى مراحل.



كما أَشرَ سيادته بصرف دفعة من مخصصات الفرعية، واعتماد تشكيل هيئة المكتب، وإصدار خطاب لاعتماد التوقيعات البنكية لنقيب وأمين صندوق الفرعية