أحمد زاهر يبدأ تصوير فيلمه الجديد "الفارس"





ويجدد زاهر، من خلال هذا الفيلم تعاونه مع المنتج أيمن يوسف، والمؤلف حسام موسى بعدما قدما معهما فيلم "زنزانة 7" الذي تم عرضه العام الماضي وحقق إيرادات اقتربت من 9 مليون جنيه.





فيلم "فارس" تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج أيمن يوسف وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، واللبنانية باميلا الكيك، ودارين حداد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن تشويقى، ويجرى تحديد موعد طرحه في دور العرض السينمائية.





يذكر أن أحمد زاهر عرض له مؤخرًا مسلسل "لؤلؤ" وحقق من خلاله نجاحًا مميزًا طوال فترة عرضه على قناة ON، وهو من بطولة مي عمر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جوري بكر، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وأشرف على التأليف والإخراج محمد سامي.





بدأ النجم أحمد زاهر، اليوم الخميس 25 فبراير، تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "الفارس"، الذي يخوض به أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما، وذلك بإحدى الاستديوهات في شبرمنت.