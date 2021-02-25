نقيب المحامين يوافق على طلبات مجلس فرعية "دمياط"

التقى رجائي عطية نقيب المحامين، ياسر أبو هندية، نقيب محامي دمياط، وأعضاء المجلس الفرعي، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة، في لقاء ساده الود والاستماع إلى مطالب الجمعية العمومية بدمياط.



ورحب النقيب العام بالنقيب الفرعي وأعضاء المجلس المنتخب، وهنأهم جميعًا بالنجاح وثقة الجمعية العمومية فيهم، داعيًا الله أن يعينهم على ما أوكل إليهم من مهمة ثقيلة، ومؤكدًا أهمية التواصل المستمر؛ لبدء مرحلة جديدة تحقق صالح الجمعية العمومية للمحامين.



وأكد النقيب والمجلس الفرعي ثقتهم وتقديرهم للأستاذ النقيب العام، معربين عن كامل دعمهم ومساندتهم لما يقدمه لصالح المحاماة والمحامين، وما تَحملَه من مهمة عظيمة وثقيلة في ذات الوقت تحتاج إلى الصبر والجلد تتمثل في إعادة إحياء النقابة من جديد، والعمل على رفعتها وعودة مكانتها وهيبتها.



وقدم مجلس النقابة الفرعية طلباته والتي تمثلت في؛ صرف مخصصات الفرعية، وتوفير مجلدات “من حصاد المحاماة” للمحامين والمحاميات بسعر مدعوم، إلى جانب صيانة وتجديد دورات المياه الخاصة بغرف المحامين في المحاكم وفرش وتأثيث الغرف، بالإضافة إلى تجديد مقر النقابة الفرعية.



كما طلب المجلس الفرعي اعتماد التعاقدات المقدمة من النقابة الفرعية الخاصة بملف العلاج، وصرف المتطلبات المتأخرة الخاصة بالصيدليات المتعاقدة معها النقابة الفرعية، إلى جانب صرف مرتبات العمالة وتعيينها.



بدوره وافق الأستاذ نقيب المحامين على صرف دفعة من المخصصات، وتوفير النسخة الكاملة من حصاد المحاماة بمجلداتها الخمسة والعشرون بسعر مدعوم لمحامي الفرعية والتي تمثل عصارة سنوات في ممارسة المحاماة، كما وجه بعمل المقايسة اللازمة الخاصة بمقر نقابة محامي دمياط، وفرشه.



كما أصدر سيادته توجيهاته بعرض مشروعات تعاقدات الفرعية الخاصة بالعلاج على الأستاذ محمد فزاع عضو المجلس ولجنة العلاج للتقدم بالنظر، وعن صرف أجور العاملين في الفرعية وجه سيادته بأن تتحمل النقابة الفرعية أجور العمالة المؤقتة، وتوافي النقابة العامة ببيان بالعمالة المثبتة لصرف مستحقاتها المالية من النقابة العامة، إلى جانب موافقته على تثبيت العمالة المؤقتة.