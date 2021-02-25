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عارضة أزياء أمريكية تطالب بايدن بإلغاء متابعتها على تويتر

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طالبت عارضة الأزياء الأمريكية كريسي تيغن، الرئيس جو بايدن، بالغاء متابعتها على تويتر، وعزت ذلك إلى رغبتها في "العودة للتغريد" بشكل طبيعي.


وغرّدت تيغن عبر تويتر: "لقد قمت بالتغريد بضع مرات منذ متابعة حضرتكم لي على تويتر.. لذا أطلب من سيادتك إلغاء متابعتي.. أنا أحبك".


وبيّنت عارضة الأزياء البالغة من العمر 36 عاما، أنها "غردت بضع مرات فقط" منذ أن بدأ حساب بايدن يتابعتها في أواخر يناير، علما بأنها أصبحت واحدة من 13 شخصا فقط يتابعهم الحساب الرئاسي على تويتر، والوحيدة من الشخصيات غير السياسية المتابعة من قبل الحساب، بحسب موقع "إنسايدر" الأمريكي.


ونزولًا على رغبة تيغن، توقف حساب بايدن الرئاسي POTUS”" عن متابعتها، لتحتفل بتغريدة: "أنا حرة!".

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