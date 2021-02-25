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HP تستحوذ على شركة "HyperX" المطورة لملحقات أجهزة الألعاب
الخميس 25/فبراير/2021 - 05:41 م
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استحوذت شركة HP على العلامة التجارية المتخصصة في تطوير ملحقات وحلول أجهزة الألعاب، HyperX ، مقابل 425 مليون دولار أمريكي، لتعزيز عملها في قطاع الألعاب التنافسي.
وجاء هذا الاستحواذ بعد اتفاق HP مع شركة Kingston المالكة للعلامة التجارية لمطورة ملحقات أجهزة الألعاب والتي ستستمر بدورها بتقديم بطاقات الذاكرة DRAM والفلاشات وأقراص تخزين SSD للاعبين، ما يعني أن الاستحواذ يشمل المنتجات الأخرى التي تطورها الشركة مثل السماعات.
تعتبر HyperX من العلامات التجارية المعروفة لدى اللاعبين من خلال تطويرها العديد من الحلول والملحقات لأجلهم على مدار نحو 18 سنة ماضية.
وتمثل الصفقة خطوة مهمة لـHP التي تخوض غمار قطاع الألعاب وتسعى للمنافسة بشكل أقوى لاسيما وأن علامتها التجارية OMEN لم تحقق الصدى المطلوب، في حين أن ذلك يمكن تغيره في حال تطوير منتجات متكاملة للمستخدمين مثلما الحال مع ريزر مثلًا.
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