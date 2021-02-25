Advertisements

HP تستحوذ على شركة "HyperX" المطورة لملحقات أجهزة الألعاب

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:41 م
HP
HP
Advertisements
استحوذت شركة HP على العلامة التجارية المتخصصة في تطوير ملحقات وحلول أجهزة الألعاب، HyperX ، مقابل 425 مليون دولار أمريكي، لتعزيز عملها في قطاع الألعاب التنافسي.

وجاء هذا الاستحواذ بعد اتفاق HP مع شركة Kingston المالكة للعلامة التجارية لمطورة ملحقات أجهزة الألعاب والتي ستستمر بدورها بتقديم بطاقات الذاكرة DRAM والفلاشات وأقراص تخزين SSD للاعبين، ما يعني أن الاستحواذ يشمل المنتجات الأخرى التي تطورها الشركة مثل السماعات.

تعتبر HyperX من العلامات التجارية المعروفة لدى اللاعبين من خلال تطويرها العديد من الحلول والملحقات لأجلهم على مدار نحو 18 سنة ماضية.

وتمثل الصفقة خطوة مهمة لـHP التي تخوض غمار قطاع الألعاب وتسعى للمنافسة بشكل أقوى لاسيما وأن علامتها التجارية OMEN لم تحقق الصدى المطلوب، في حين أن ذلك يمكن تغيره في حال تطوير منتجات متكاملة للمستخدمين مثلما الحال مع ريزر مثلًا.

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

موسيماني يجهز مفاجأة جديدة لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

فضيحة جديدة في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح في المركز السادس.. تعرف على ترتيب أغلى 10 لاعبين في العالم

منذ ساعة و 21 دقيقة

"رأيت الله!".. نقابة القراء تحيل محمود الشحات أنور للجنة القيم

منذ 34 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

منذ ثلث ساعة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 21 ساعة

بيان هام من وزارة المالية حول "الضرائب العقارية"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

منذ 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:15 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

05:12 م

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

02:49 م

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

01:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»