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الإمارات ساهمت في التخفيف من معاناة الشعب الصومالي

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
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أوضح تقرير بأن بصمات الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية واضحة في الصومال منذ عشرات السنيين. 

 

وتظهر البصمات الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي واضحة في الصومال، من خلال العديد من المشروعات الإغاثية والتنموية التي تم تنفيذها.

 

وأوضح التقرير أن المساعدات شملت العديد من المشاريع التنموية، وبرامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمحتاجين.

  

إن الإمارات كانت وما زالت من أوائل الدول التي تمد يد المساعدة للمحتاجين في كل مكان، كما أن مساعداتها للصومال لم تنقطع يوماً.

  

وتأكيدا على دور الإمارات الإنساني فى الصومال من خلال مؤسسة الهلال الأحمر، فإن الدور الكبير الذي قامت به دولة الإمارات تجاه الصومال عبر تقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية والمشروعات التنموية سيسطره التاريخ بأحرف من ذهب كما أن برجالها وفرقها الإغاثية كانت ولا تزال حاضرة بقوة في الصومال تغيث وتساعد وتقدم كل دعم ممكن للمساعدة على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها الصومال حيث يتواجد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إلى جانب عدد من المؤسسات الإغاثية الإماراتية  لتقديم المساعدات للشعب الصومالي.

 

 

يذكر أن دولة الإمارات أسهمت في التخفيف من معاناة الشعب الصومالي، الأمر الذي يجعلنا ننظر بكل تقدير وعرفان للدور الذي تقوم به مؤسساتها الخيرية والإنسانية كما أن الإمارات وطوال مسيرتها الخيرية في الصومال كانت تكفكف الدموع وترسم الابتسامات وتدعم الحياة الكريمة للمناطق المستهدفة في الصومال.

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