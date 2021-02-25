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البورصة الأمريكية تتراجع فى بداية التعاملات

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
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تراجعت مؤشرات البورصة الأمريكية في بداية التعاملات اليوم الخميس، مع استمرار الضغوط على شركات التكنولوجيا ذات الثقل في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما أظهرت البيانات انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أكثر من المتوقع.

وتراجع المؤشر داو جونز 5.92 نقطة بما يعادل 0.02 في المائة إلى 31955.94 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز بمقدار 9.63 نقطة أو 0.25 في المائة ليسجل 3915.80 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك 85.33 نقطة أو 0.63 في المائة إلى 13512.64 نقطة.

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الكلمات المفتاحية

سندات الخزانة البورصة الامريكية الاقتصاد الامريكي

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