تحدي التسارع بين بورش تايكان و911 وأودي RS6 (فيديو)

تعتبر سيارة أودي RS6 ضمن أسرع السيارات، لذلم دخلت في منافسة قوية ضد 911 تيربو S وشقيقتها تايكان تيربو S، ونقدم لكم تفاصيل قوة السيارات والسباق.





تحمل RS6 محرك V8 ثنائي التيربو مع تقنية هجينة خفيفة لينتج 591 حصان و800 نيوتن-متر، ويأتي نظام كواترو القياسي للدفع الكلي لضمان أفضل أداء للسيارات التي تستطيع تحقيق تسارع 0-100 كم/س في غضون 3.1 ثانية.





أما 911 تيربو S فتحمل محرك 6 سلندر ثنائي التيربو ينتج 641 حصان ويرسل العزم للعجلات الأربعة أيضاً، أما تايكان تيربو S فتحمل محرك كهربائي لكل محور وينتجان 750 حصان.