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تحدي التسارع بين بورش تايكان و911 وأودي RS6 (فيديو)

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:49 م
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تعتبر سيارة أودي RS6 ضمن أسرع السيارات، لذلم دخلت في منافسة قوية ضد 911 تيربو S وشقيقتها تايكان تيربو S، ونقدم لكم تفاصيل قوة السيارات والسباق.

تحمل RS6 محرك V8 ثنائي التيربو مع تقنية هجينة خفيفة لينتج 591 حصان و800 نيوتن-متر، ويأتي نظام كواترو القياسي للدفع الكلي لضمان أفضل أداء للسيارات التي تستطيع تحقيق تسارع 0-100 كم/س في غضون 3.1 ثانية.

أما 911 تيربو S فتحمل محرك 6 سلندر ثنائي التيربو ينتج 641 حصان ويرسل العزم للعجلات الأربعة أيضاً، أما تايكان تيربو S فتحمل محرك كهربائي لكل محور وينتجان 750 حصان.

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