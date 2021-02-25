بعد تفشي كورونا.. إنتر ميلان يفرض فقاعة طبية حول الفريق

قرر مجلس إدارة نادي إنتر ميلان، متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، فرض فقاعة طبية حول الفريق بعدما تبين إصابة بعض المسؤولين البارزين بالنادي وأعضاء من الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد.





وأوضح إنتر ميلان عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس "(إنتر) يعلن أن اثنين من المديرين، اليساندرو انطونيلو وجوزيبي ماروتا ومدير الكرة بييرو اوسيليو ومحامي النادي انيلو كابيليني وعضو بالجهاز التقني جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية (لفيروس كورونا المستجد)"، مشيرا إلى أن الفريق "سيتبع الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي".



