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لبحث التعاون.. رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل مسؤولو مبادرة حياة كريمة

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الخميس، وفد مبادرة حياة كريمة لبحث سبل التعاون في تنفيذ المبادرة وضم الوفد عضو مجلس النواب هيام الطباخ واسلام طه معاون محافظ كفر الشيخ وإسلام جبر منسق المبادرة في المحافظة وخريجة البرنامج الرئاسي ماهيتاب كساب.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة.

وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في قرى مركز مطوبس والتي تشمل جميع جوانب حياة الإنسان ليعش حياة كريمة كما سيتم تنفيذ مشروعات اقتصادية لخدمة أبناء هذه القرى وكذلك تقديم قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، أن الجامعة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الخاصة برؤية المشروع القومى لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية في إطار الدور المجتمعي للجامعة لتقديم خدماتها ودعمها إيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع وتفعيلًا لدور الجامعة وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وذلك فى إطار التنمية المستدامة التى تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية للقرى والكفور والتوابع من كافة الجوانب المعيشية والاجتماعية والخدمية للريف لتغيير واقع الحياة للمواطنين إلى الأفضل.

كما أشاد "د. دسوقي" بمبادرة تطوير القرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تأتي في إطار مبادرة «حياة كريمة» لرفع مستوى المعيشة وتشمل جميع قرى مصر.

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