Advertisements

تشافي يُبدي سعادته بوصول السد لكأس قطر للموسم الثاني توالياً

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
Advertisements

أبدى الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي السد سعادته الغامرة بخوض المباراة النهائية لبطولة كأس قطر للسنة الثانية توالياً.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة والذي عقد اليوم الخميس :"نحن سعداء للغاية بالتواجد في نهائي آخر، بحثا عن لقب جديد يضاف لبطولات السد، وشيء جيد بالنسبة لي أنه منذ تدريبي للسد أن يتواجد الفريق في كل النهائيات ونتمنى أن نحسم اللقب ونتوج به، والمباريات النهائية تكسب ولا تلعب".

وأضاف المدرب الإسباني :"نحن في أفضل حالاتنا حيث لم نخسر منذ فترة طويلة، والفريق يقدم مستويات طيبة للغاية، وأعتقد أن مباراة العربي في الدوري كانت تجربة رائعة قبل مواجهة الدحيل، والفريق ظهر خلالها بمردود جيد للغاية".

وأوضح:"لاعبو السد يتحلون بعقلية الانتصارات وهذه ميزة مهمة تؤكد أن الفريق يدخل كل مباراة مهما كانت قوة المنافس برغبة قوية في الفوز فقط ونحن نتطلع بالتالي لتحقيق الانتصار في مباراة الدحيل بالنهائي".

وأكد تشافي: "الدحيل أحد أفضل الفرق في قطر والفريقان يمتلكان لاعبين مستواهم عال جدا، وحاليا أرى من وجهة نظري أن السد أفضل من الدحيل، وأقوى أيضا، رغم أن الدحيل أحد أفضل الفرق في آسيا وقد تعاقدوا مع لاعبين محترفين على اعلى مستوى ".

وأكد تشافي أن كل المباريات التي خاضها الفريق في الدوري كانت صعبة للغاية، "والكل شاهد ذلك في كافة المباريات مما يدل على أن الفريق يقوم بعمل كبير ويقدم مستوى مميز للغاية، حتى على الرغم من أن كل الفرق تكون متحفزة عندما تواجه السد وتقدم أفضل ما لديها".

وأضاف :"الدحيل هو الآخر يسعى للثأر من السد، خاصة أننا فزنا عليهم 8 مرات في آخر 10 مباريات، وبالتالي المباراة لن تكون سهلة، وعلينا أن نكون في قمة التركيز".

وبسؤاله عن غياب أكرم عفيف، قال تشافي :" من المحزن ألا نرى أكرم عفيف في الملعب في المباراة النهائية، فوجوده يمتع الجماهير ومفيد للمباراة نفسها، وأعتقد أنه لا يستحق الغياب لمدة مباراتين .

وأكد تشافي أن أكرم لن يكون موجود في القائمة، لكنه قال إن السد لديه الكثير من اللاعبين القادرين على تعويض غيابه وتحقيق الفوز خلال المباراة وثقته كبيرة في جميع اللاعبين من أجل التتويج بكأس البطولة وإضافته لسجل خزائن النادي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تشافي السد الدوري القطري الدحيل

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

منذ أقل من ساعة

"رأيت الله!".. نقابة القراء تحيل محمود الشحات أنور للجنة القيم

منذ ساعة

صلاح في المركز السادس.. تعرف على ترتيب أغلى 10 لاعبين في العالم

منذ أقل من ساعتين

فضيحة جديدة في برشلونة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موسيماني يجهز مفاجأة جديدة لنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 23 ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

السد يتحدى الدحيل في لقاء حسم الدوري القطري

موعد مباراة السد ضد الدحيل في نهائي كأس أمير قطر والقنوات الناقلة

الدحيل يفوز على السد ويتوج بلقب كأس قطر

تشافي يتوعد النصر ويعد جمهور السد بالتأهل

نسخة برشلونة المصغرة.. تشافي يقود السد لنصف نهائي أبطال آسيا

تشكيلة السد المتوقعة أمام الهلال في قمة ملعب حمد بن جاسم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:15 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

02:49 م

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

05:12 م

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

01:02 م

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»