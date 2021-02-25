تشافي يُبدي سعادته بوصول السد لكأس قطر للموسم الثاني توالياً





أبدى الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي السد سعادته الغامرة بخوض المباراة النهائية لبطولة كأس قطر للسنة الثانية توالياً.





وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة والذي عقد اليوم الخميس :"نحن سعداء للغاية بالتواجد في نهائي آخر، بحثا عن لقب جديد يضاف لبطولات السد، وشيء جيد بالنسبة لي أنه منذ تدريبي للسد أن يتواجد الفريق في كل النهائيات ونتمنى أن نحسم اللقب ونتوج به، والمباريات النهائية تكسب ولا تلعب".





وأضاف المدرب الإسباني :"نحن في أفضل حالاتنا حيث لم نخسر منذ فترة طويلة، والفريق يقدم مستويات طيبة للغاية، وأعتقد أن مباراة العربي في الدوري كانت تجربة رائعة قبل مواجهة الدحيل، والفريق ظهر خلالها بمردود جيد للغاية".





وأوضح:"لاعبو السد يتحلون بعقلية الانتصارات وهذه ميزة مهمة تؤكد أن الفريق يدخل كل مباراة مهما كانت قوة المنافس برغبة قوية في الفوز فقط ونحن نتطلع بالتالي لتحقيق الانتصار في مباراة الدحيل بالنهائي".





وأكد تشافي: "الدحيل أحد أفضل الفرق في قطر والفريقان يمتلكان لاعبين مستواهم عال جدا، وحاليا أرى من وجهة نظري أن السد أفضل من الدحيل، وأقوى أيضا، رغم أن الدحيل أحد أفضل الفرق في آسيا وقد تعاقدوا مع لاعبين محترفين على اعلى مستوى ".





وأكد تشافي أن كل المباريات التي خاضها الفريق في الدوري كانت صعبة للغاية، "والكل شاهد ذلك في كافة المباريات مما يدل على أن الفريق يقوم بعمل كبير ويقدم مستوى مميز للغاية، حتى على الرغم من أن كل الفرق تكون متحفزة عندما تواجه السد وتقدم أفضل ما لديها".





وأضاف :"الدحيل هو الآخر يسعى للثأر من السد، خاصة أننا فزنا عليهم 8 مرات في آخر 10 مباريات، وبالتالي المباراة لن تكون سهلة، وعلينا أن نكون في قمة التركيز".





وبسؤاله عن غياب أكرم عفيف، قال تشافي :" من المحزن ألا نرى أكرم عفيف في الملعب في المباراة النهائية، فوجوده يمتع الجماهير ومفيد للمباراة نفسها، وأعتقد أنه لا يستحق الغياب لمدة مباراتين .





وأكد تشافي أن أكرم لن يكون موجود في القائمة، لكنه قال إن السد لديه الكثير من اللاعبين القادرين على تعويض غيابه وتحقيق الفوز خلال المباراة وثقته كبيرة في جميع اللاعبين من أجل التتويج بكأس البطولة وإضافته لسجل خزائن النادي.