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باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك ضد وادي دجلة بالدوري

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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استقر البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على العناصر التي سيبدأ بها مباراة وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك بنظيره وادي دجلة، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين المقبل الموافق الأول من شهر مارس المقبل.

الزمالك سيحل ضيفًا على نظيره وادي دجلة، في الدوري المصري، يوم الإثنين المقبل، على أرضية ملعب استاد السلام.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى.. محمد أبو جيل

وفي خط الدفاع.. أحمد فتوح، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي

وفي خط الوسط.. طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم أوباما، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو

وفي الهجوم.. سيف الجزيري

ويدخل الزمالك اللقاء وفي جعبته 29  نقطة، محتلا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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