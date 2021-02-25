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خرجت للتنزه.. أجهزة الأمن تكشف حقيقة خطف فتاة بالجيزة

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، بشأن خطف فتاة بسيارة ميكروباص من أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد الفتاة المشار إليها وتبين أنها طالبة بالمرحلة الثانوية وتم التقابل مع صديقتها "طالبة" والتي أفادت أنها وصديقتها المذكورة عقب خروجهما من المدرسة قامت الفتاة باستقلال دراجة نارية رفقة أحد الأشخاص نجار، وأنها خشيةً لوم أهل صديقتها لها، ادعت لهم كذبًا أنها تعرضت للاختطاف من قبل سيارة ميكروباص ولم تعلم أنه سيتم تداول الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم ضبط الفتاة المعنية بالخبر وصديقها وبمواجهتهما قررا أنهما انصرفا بغرض التنزه وباستدعاء والد الفتاة سائق اتهم الأخير بتحريض كريمته القاصر على الهرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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