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حقائق مثيرة وشيقة عن "حصان البحر".. اعرفها
الخميس 25/فبراير/2021 - 06:02 م
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هل تعلم أن دور أغلب الذكور في عالم الحيوان هو المشاركة في عملية التكاثر ثم الابتعاد لتقوم الأنثى بمهمة تربية الأبناء والاعتناء بهم بمفردها.
لكن هناك بعض ذكور الحيوانات التي تتنافس مع إناثها في تربية الأبناء والاعتناء بهم مثل حصان البحر؛ فلذكوره جيوب تضع فيها الأنثى البيض، ليقوم الذكر بحضن البيض حتى يفقص مدة 45 يومًا، والمدهش أن ذكر حصان البحر يشعر بتقلصات مؤلمة عند فقس البيض، كتلك التي تشعر بها الأنثى عند وضع البيض.
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