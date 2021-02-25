رئيس هيئة الاستثمار يبحث أليات مشاركة الشركات المصرية في تنمية العراق

عقد محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، اجتماعاً مع مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، في ختام زيارة الوفد المصري للعراق بحضور عدد من الوزراء والمسئولين العراقيين، وسفير مصر لدى العراق.





واستعراض اللقاء أهم آليات التعاون من خلال قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق، بما يسهم في مضاعفة التعاون بين البلدين وزيادة الدخل القومي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.





وأكد محمد عبدالوهاب رئيس هيئة الاستثمار المصرية، حرص بلاده على تفعيل آليات التعاون مع العراق في كافة النواحي الاقتصادية، وأهمية تضافر جهود البلدين لإقامة شراكات ناجحة بين ممثلي القطاع الخاص من البلدين، واستغلال الإمكانات الإنتاجية، ومضاعفة معدلات الاستثمار، وزيادة القيمة المضافة للثروات الطبيعية.





وأشار إلى حرص الشركات المصرية على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق العراقية خاصة في ضوء ما يتمتع به العديد من هذه الشركات من الخبرات الموثوق بها، والتي يمكن نقلها للكوادر العراقية، فضلاً عن تأكيد حرص هيئة الاستثمار على تقديم كل الدعم للمستثمرين العراقيين المهتمين بالفرص الاستثمارية المتنوعة في مصر، ودعوتهم لزيارة مصر لإستطلاع ما تقدمه مصر من حوافز استثمارية جادة.





كما أكد رئيس هيئة الاستثمار المصرية، على بدء خطوات تنفيذية لتقديم برنامج تدريبي لعدد من كوادر الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية في مصر، تشمل تبادل الخبرات في إجراءات وخدمات مراكز خدمات المستثمرين، وترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.





ونوه أيضاً إلى ضرورة العمل المشترك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات العراقية المختلفة، حتى يتسنى تعميمها على الشركات المصرية المهتمة بتنفيذ مشروعات لها بالعراق.





من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي، ترحيب بلاده بكافة الشركات المصرية المتواجدة على أرض العراق، والحرص على توفير كل المساندة التي تسهل القيام بمشروعاتها، كما أثنى على ما حققته مصر من نجاحات في الاحتفاظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية.