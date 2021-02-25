Advertisements

رئيس هيئة الاستثمار يبحث أليات مشاركة الشركات المصرية في تنمية العراق

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
Advertisements
عقد محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، اجتماعاً مع مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، في ختام زيارة الوفد المصري للعراق بحضور عدد من الوزراء والمسئولين العراقيين، وسفير مصر لدى العراق.

واستعراض اللقاء أهم آليات التعاون من خلال قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق، بما يسهم في مضاعفة التعاون بين البلدين وزيادة الدخل القومي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد محمد عبدالوهاب رئيس هيئة الاستثمار المصرية، حرص بلاده على تفعيل آليات التعاون مع العراق في كافة النواحي الاقتصادية، وأهمية تضافر جهود البلدين لإقامة شراكات ناجحة بين ممثلي القطاع الخاص من البلدين، واستغلال الإمكانات الإنتاجية، ومضاعفة معدلات الاستثمار، وزيادة القيمة المضافة للثروات الطبيعية.

وأشار إلى حرص الشركات المصرية على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق العراقية خاصة في ضوء ما يتمتع به العديد من هذه الشركات من الخبرات الموثوق بها، والتي يمكن نقلها للكوادر العراقية، فضلاً عن تأكيد حرص هيئة الاستثمار على تقديم كل الدعم للمستثمرين العراقيين المهتمين بالفرص الاستثمارية المتنوعة في مصر، ودعوتهم لزيارة مصر لإستطلاع ما تقدمه مصر من حوافز استثمارية جادة.

كما أكد رئيس هيئة الاستثمار المصرية، على بدء خطوات تنفيذية لتقديم برنامج تدريبي لعدد من كوادر الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية في مصر، تشمل تبادل الخبرات في إجراءات وخدمات مراكز خدمات المستثمرين، وترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ونوه أيضاً إلى ضرورة العمل المشترك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات العراقية المختلفة، حتى يتسنى تعميمها على الشركات المصرية المهتمة بتنفيذ مشروعات لها بالعراق.

من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي، ترحيب بلاده بكافة الشركات المصرية المتواجدة على أرض العراق، والحرص على توفير كل المساندة التي تسهل القيام بمشروعاتها، كما أثنى على ما حققته مصر  من نجاحات في الاحتفاظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة الاستثمار تنمية العراق المناطق الحرة الاستثمار فى العراق

أخبار تهمك

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

"رأيت الله!".. نقابة القراء تحيل محمود الشحات أنور للجنة القيم

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 5 ساعات

فضيحة جديدة في برشلونة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة جديدة لنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

منذ ساعة و 12 دقيقة

صلاح في المركز السادس.. تعرف على ترتيب أغلى 10 لاعبين في العالم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 23 ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

منى زوبع تستقبل وفداً من الجمعية المصرية اللبنانية لمناقشة تنشيط الاستثمارات المشتركة

مدبولي يلتقي رئيس البرلمان العراقي ويُشيد بالتعاون المثمر بين البلدين في البترول

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر واثيوبيا لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين

رئيس هيئة الاستثمار يبحث سبل التعاون مع سفير دولة رواندا

"الاستثمار" تبحث سبل التعاون مع سفير رواندا بالقاهرة

إعادة إعمار المناطق المحررة من داعش.. ملخص زيارة مدبولي للعراق

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:15 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

02:49 م

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

05:12 م

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

01:02 م

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»