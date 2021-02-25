رمضان عبدالمعز: الدفاع عن المرأة يغضب البعض



قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، ان سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، اوصانا بالنساء خيرا، ولهذا نعمل من خلال برنامجنا على التوصية باكرام المرأة، لكن هذا يثير غضب البعض.



وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "بنقول يا جماعة اتقوا الله فى زوجاتكم تلاقى حد يطلع يقولك انت بتقول لنا كده ليه احنا متقيين ربنا فيهن"، مشيرا إلى قول سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم: "ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن إلا لئيم ".





