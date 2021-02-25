عطل مفاجئ يضرب ماسنجر «"فيس بوك" في مصر



فيما عانى نحو 32% منهم من مشاكل في تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر «فيسبوك ماسنجر».

كشف عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عبر صفحاتهم الشخصية، عن حدوث عطل أصاب تطبيق «ماسنجر فيس بوك» للتراسل الفوري، وتدور المشكلة التقنية حول عدم استطاعتهم استقبال أو إرسال أي نص.وكانت رصدت تقارير صحفية عالمية تعرض تطبيق «فيسبوك ماسنجر» للتراسل الفوري، إلى عطل عالمي.وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» نقلا عن موقع «داون ديتكتور» المعني بأخبار أعطال المواقع الإلكترونية المختلفة، تعرض «فيسبوك ماسنجر» لعطل تقني.ورصد الموقع أن هذا العطل بدأ في صباح اليوم الثلاثاء 9 فبرايرالماضي، موضحا أن 42% من المستخدمين عانوا من مشاكل في استقبال وإرسال الرسائل عبر الدردشات المختلفة.